МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ опубликовала список пассажиров вывозного рейса из Нью-Йорка в Москву, который запланирован на 23 мая, в него вошел 341 человек.

"Составлен список пассажиров рейса №AFL103 Нью-Йорк – Москва, который вылетает 23 мая 2020 года в 19.20 местного времени (12:20 мск)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: США-РФ".

В опубликованном списке пассажиров 341 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.