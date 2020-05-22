КИЕВ, 22 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Украины опросило участников совета экспортеров и инвесторов при МИД и определило десять стран, которые являются наиболее желанными для украинских экспортеров, сообщается в пятницу на сайте министерства.

"Мы перезапустили совет экспортеров и инвесторов, чтобы создавать возможности для украинских компаний. Открывать новые рынки, увеличивать торговлю украинскими товарами за рубежом. Чтобы люди могли зарабатывать деньги, создавать рабочие места, платить зарплаты, наполнять бюджет налогами", — цитирует пресс-служба главу МИД Дмитрия Кулебу.

По словам Кулебы, потребности и приоритеты экспорта лучше знают сами экспортеры. Именно поэтому МИД обратился к членам совета, чтобы составить список из десяти самых желанных рынков сбыта.

"Среди них оказались как традиционные, так и новые, перспективные для торговли страны. В топ-10 вошли: Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индия, Китай, Казахстан, Чили, Катар, Узбекистан и Канада. В этих и других привлекательных для экспорта странах экономические отделы заграничных дипломатических учреждений будут работать как команды по развитию торговли и инвестиций", — говорится в сообщении.

Как отметили на сайте, МИД также будет создавать дополнительные возможности торговли с Германией, Турцией, Израилем, Белоруссией и Молдавией. Кроме того, министерство будет работать на создание выгодных условий торговли на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Африки, регионе Северной и Южной Америки.

В МИД отметили, что в первом квартале этого года крупнейшим торговым партнером Украины по объему торговли товарами остается Европейский союз (10,6 миллиарда долларов), а среди отдельных стран — Китай (3,2 миллиарда долларов). По объему экспорта товаров за этот период — ЕС (4,8 миллиарда долларов) и Китай (1,3 миллиарда долларов).