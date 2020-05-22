МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму на встрече Российско-норвежской рабочей группы по туризму предложило своим партнерам сотрудничество в области арктического туризма, в частности, речь идёт о расширении географии полетов и круизного сообщения в арктических регионах, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Поясняется, что в ходе дискуссии стороны обсудили текущее состояние туристической отрасли двух стран, в том числе обменялись информацией о мерах, предпринимаемых странами для преодоления кризиса в отрасли, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

"Ростуризм выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области арктического туризма, в частности, расширении географии полетов и круизного сообщения в арктических регионах", — рассказали в ведомстве.

В Ростуризме также отметили, что стороны договорились поддерживать контакты для дальнейшего восстановления отрасли и развития взаимных туристических потоков между Россией и Норвегией.