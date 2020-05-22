ЕРЕВАН, 22 мая — ПРАЙМ. Комитет гражданской авиации Армении сообщил в пятницу о пяти рейсах из РФ в Ереван, планируемых в ближайшие семь дней.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, выявлены 5928 случаев заражения, излечились 2874 пациента, 74 человека скончались.

"Сообщаем, что 23 мая состоятся рейсы авиакомпании Armenia Ереван-Воронеж-Ереван и авиакомпании "Азимут" Краснодар-Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

Как отметили в комитете, 25 мая ожидается прибытие борта Red Wings Москва-Ереван, а на 27 мая запланированы рейсы в армянскую столицу из Дамаска авиакомпании Cham Wings и Санкт-Петербурга – "Уральских авиалиний".

"Двадцать девятого мая авиакомпания Red Wings выполнит еще один рейс Москва-Ереван", — заявили в авиаведомстве.

Согласно сообщению, по распоряжению коменданта Армении сотрудники комитета по туризму сопроводят прибывших в места самоизоляции, которые выберут сами пассажиры. "Следовательно, просим родственников пассажиров не приезжать в аэропорт, чтобы избежать неудобств", — заявили в комитете.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.