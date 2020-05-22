БИШКЕК, 22 мая — ПРАЙМ. Около 150 россиян вылетели чартерным рейсом из Киргизии в Россию в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, соответствующая информация приводится на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" киргизской столицы.

По данным онлайн-табло, рейс SVR8986 авиакомпании" Уральские авиалинии" вылетел из Бишкека в Новосибирск в пятницу в 19.36 (16.36 мск).

Ранее посольство РФ в Киргизии опубликовало список пассажиров, допущенных на рейс. В него включены около 150 россиян, которые направляются в Москву, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Алтайский, Пермский, Красноярский край, республику Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.