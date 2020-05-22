МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. На вывозном рейсе из Нью-Йорка в Москву и Уфу в субботу будет 12 российских школьников, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Завтра, 23 мая, у нас вылетает 12 российских школьников. Всего при нашем содействии за это время на родину вернулись 38 подростков", — рассказал Антонов на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".

Всего в списках пассажиров вывозного рейса, опубликованных Минкомсвязи РФ, 341 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.