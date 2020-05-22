МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Турция внесет изменения в правила работы отелей в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в стране, сообщается на сайте Роспотребнадзора после видеоконсультации с турецкой стороной.

Встреча руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше по вопросу борьбы с инфекционными заболеваниями и, в частности, с COVID-19, включая разработку вакцины и диагностических препаратов, состоялась в режиме видеоконференции.

"В связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, в частности внесены изменения в правила работы отелей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе конференции был рассмотрен опыт стран по разработке требований и подходов к снятию введенных временных ограничений. Стороны договорились о разработке соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Роспотребнадзором и минздравом Турции.

"Турецкая сторона сообщила о принятии руководством страны на фоне снижения темпов прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией национального плана по нормализации ситуации, предусматривающего разработку рекомендаций для различных секторов экономики", — уточняется в сообщении.