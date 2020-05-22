АФИНЫ, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство Кипра постепенно снимает ограничения в отношении рейсов в и из аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также на работу аэропортов и гостиниц, авиасообщение возобновляется с 9 июня, сообщил министр транспорта, связи и работ Яннис Карусос.

Президент Кипра Никос Анастасиадис в пятницу провел заседание совета министров, на котором был утвержден подготовленный межведомственной комиссией план действий по постепенной отмене ограничительных мер, сообщил министр.

"План действий предусматривает два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи Кипра с другими странами, а именно – первый этап 9-19 июня 2020 года, второй этап — 20 июня 2020 года", — сообщил министр.

По его словам, ученые на основе их эпидемиологической картины определили две категории стран, с которыми восстановлено воздушное сообщение Кипра. В категорию А вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. В категорию Б — Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

На первом этапе путешествующим из стран обеих категорий для того, чтобы им разрешили подняться на борт, требуется предъявить сертификат лабораторных испытаний от сертифицированной лаборатории с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Кипрские граждане и резиденты на Кипре в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии на Кипр. В этом случае они будут оставаться в самоизоляции дома до тех пор, пока не будет объявлен результат теста.

На втором этапе, который начинается 20 июня, пассажирам из стран, включенных в категорию A, не будет требоваться предъявлять сертификат лабораторных испытаний, сообщил министр. Пассажирам из стран категории Б потребуется предъявить результаты лабораторных исследований.

"Все пассажиры, прибывшие из стран, не включенных в эти две категории, отправятся на домашний карантин на 14 дней. Стоимость лабораторных испытаний, а также стоимость карантина/самоизоляции и услуги транспорта, где они потребуются, будут оплачивать пассажиры", — сообщил министр.

Министр сообщил также, что с 18.00 понедельника, 25 мая, отменяется обязательный карантин для всех, кто в настоящее время размещается в карантинных зонах на Кипре, и они отправятся домой для самоизоляции на оставшиеся дни, в зависимости от категории страны, из которой они прибыли.

Совет министров также постановил, что отели будут открыты 1 июня на основании соответствующих протоколов, установленных министерством здравоохранения.