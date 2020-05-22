МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Совкомфлота" на уровне "BB+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение отражает здоровый бизнес-профиль "Совкомфлота", поддерживаемый значимым денежным потоком…, а также наши ожидания относительно того, что показатели кредитоспособности останутся на уровне, соответствующем рейтингу", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch также ожидает, что соотношение средств от операций (FFO) к долгу составит около 4,6х в 2020-2023 годах. Агентство также отмечает, что "Совкомфлот" получает прибыль от долгосрочных контрактов.

Агентство полагает, что пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на компанию за исключением небольших и незначительных операционных трудностей. Тем не менее, Fitch прогнозирует снижение выручки "Совкомфлота" на втором полугодии 2020 года, которое приведет к снижению EBITDA примерно на 19% в годовом выражении.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.