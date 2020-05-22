МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в пятницу вечером в Москве составляет 3,0 – это означает, что на улице есть люди, свидетельствуют данные "Яндекса".

"Яндекс" с конца марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По данным на 19.30 мск индекс самоизоляции в Москве составил 3, увеличившись с 2 днем, но на улицах столицы все еще есть люди. Среди ближайших городов Подмосковья самый высокий индекс наблюдается во Фрязино и Ивантеевке – 3,5, самый низкий – в Котельниках (2,1).

Среди городов с населением более 1 миллиона человек по состоянию на 19.30 мск самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в Новосибирске и Красноярске (местное время – 23.30) – 4,1, самый низкий – в Санкт-Петербурге и Казани – 2,6.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 323 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.