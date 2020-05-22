МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Подмосковные организации не должны допускать в свои здания людей без масок, сообщил подмосковный оперштаб со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В связи с отменой пропусков особое внимание будет уделено соблюдению "масочного режима"… Организации не должны допускать в свои здания, строения, сооружения (помещения в них) граждан без масок", — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется надевать маску и перчатки при каждом выходе на улицу и в местах общего пользования.

Подчеркивается, что обязательно ношение масок в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, включая такси, в железнодорожном транспорте и на вокзалах, станциях, пассажирских платформах. Кроме того, необходимо надевать маски на пешеходных настилах, мостах, в тоннелях, на всех продолжающих работу предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов и в медицинских организациях.