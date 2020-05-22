МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" в первом квартале 2020 года собрала 25,077 миллиарда рублей страховой премии, что на 17,9% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания.

"С января по март "РЕСО-Гарантия" собрала 25 миллиардов 77 миллионов рублей страховой премии (+17,9% к аналогичному периоду 2019 года). Выплаты по страховым случаям составили 12 миллиардов 269 миллионов рублей (+5,4%). Компания заключила 2 миллиона 656 тысяч договоров (+12,9%) на общую страховую сумму более 73,9 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным направлением работы компании является автострахование, включая каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности. Сборы по этим видам страхования в январе-марте выросли на 11,4% в годовом выражении и составили 13,452 миллиарда рублей, а выплаты выросли на 1,7% до 7,704 миллиарда рублей.

По страхованию автомобилей от хищения и ущерба (каско) заключено 141,2 тысячи договоров, сборы по которым составили выросли на 14,5% и составили 6,167 миллиарда рублей, выплаты выросли на 12,8% и составили 3,331 миллиарда рублей. Большая часть портфеля по каско — 4,120 миллиарда рублей сборов и 2,228 миллиарда рублей выплат — приходится на договоры с частными лицами.

По ОСАГО компанией заключено 1,106 миллиона страховых договоров. Собрано 7,064 миллиарда рублей премии, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, по страховым случаям выплаты снизились на 5,1%, до 4,333 миллиарда рублей.