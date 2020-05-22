БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая /ПРАЙМ/. Крупные кредиторы Аргентины осуждают решение властей продлить срок переговоров по долгу, но готовы договариваться, однако соглашение должно быть достигнуто как можно быстрее, сообщает газета La Nacion.

В пятницу истекает срок выплаты процентов по долгу на сумму около 500 миллионов долларов, этот платеж произведен не будет, что фактически означает дефолт для Аргентины. Также до 22 мая власти планировали договориться по реструктуризации долга, но накануне они приняли решение о продлении переговоров до 2 июня.

"Самая крупная группа кредиторов (которой принадлежит 25% внешнего долга — ред.), куда входят такие инвестфонды, как BlackRock, Ashmore, Fidelity, просят провести прямое и немедленное обсуждение (проблемы) между правительством и кредиторами, чтобы разрешить кризис. Другая группа – Аргентинский комитет кредиторов – говорит, что возражает против продления сроков переговоров, но сохраняет желание достичь соглашения", — пишет газета.

План, который предлагает кредиторам правительство Аргентины, предусматривает отсутствие платежей по долгу в течение трёх лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.