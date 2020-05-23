МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Ряд американских компаний, среди них Microsoft, Google и Amazon, предоставляют различные веб-сервисы китайским компаниям, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека и в связи с этим находятся в "черном списке" США, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сайт Top10VPN, который изучает службы VPN и вопросы конфиденциальности.

В октябре прошлого года министерство торговли США сообщило о внесении в "черный список" 28 китайских организаций по подозрению в причастности к нарушениям прав уйгурского населения. В частности, под санкции попали компании, производящие системы распознавания лиц и видеонаблюдения.

По данным телеканала, в отчете Top10VPN говорится, что указанные технологические гиганты предоставляют китайским компаниям, внесенным в "черный список" США, "основные веб-сервисы, обеспечивающие работу их веб-сайтов". Согласно Top10VPN, китайские компании Dahua Technology и Hikvision пользуются веб-сервисами Amazon и Google, а службы Microsoft используют компании SenseTime и Megvii, которые, по оценке телеканала, являются одними из "наиболее ценных китайских стартапов в области искусственного интеллекта".

В список технологических компаний США, услугами которых пользуются внесенные в "черный список" США китайские фирмы, попали также компании Digicert, Lets Encrypt, Entrust, GeoTrust и другие. Кроме того, утверждается, что Facebook и Twitter также являются провайдерами услуг сети доставки контента (CDN) для китайской компании Hikvision.

Ни одна из американских компаний, о которых идет речь, пока не предоставила телеканалу своего комментария.