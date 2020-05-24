МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна с 1 июня практически полностью восстановит деятельность большинства сфер экономики и отменит комендантский час.

Согласно сообщению в Twitter администрации президента ЮАР, страна с 1 июня приступает к снижению уровня карантина из-за коронавируса в стране до третьего из пяти. Согласно приведенной справке, третий уровень предполагает восстановление деятельности большинства сфер экономики, за исключением работы тех отраслей, где есть высокий риск передачи заболевания. Кроме того, с 1 июня в стране снимутся ограничения на торговлю, включая продажу алкоголя по определенным дням. Передвижения по-прежнему разрешаются только при крайней необходимости, при этом власти отменяют комендантский час. В стране продолжит действовать запрет на массовые собрания.

По словам президента, с ослаблением ограничений около восьми миллионов жителей страны смогут вернуться на работу. При этом тем сотрудникам, которые могут работать удаленно, должны позволить оставаться дома.

Рамафоса отметил, что, если после ослабления мер в стране возникнут новые очаги коронавируса, то отдельные регионы вернутся к четвертому или наивысшему — пятому — уровню карантина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.