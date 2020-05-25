МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета, сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что правительство направляет финансовые и управленческие усилия на создание безопасного отдыха для наших граждан в России.

"Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения", — отметил Чернышенко.

Он добавил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.

По словам вице-премьера, в России есть все условия для того, чтобы провести отпуск.

"Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо, в нашей стране есть все условия для этого", — сказал он. Он отметил, что предпосылок для возобновления зарубежных поездок нет.

Чернышенко заявил, что до 1 июня будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по санаторно-гостиничной сфере на фоне коронавируса.

"Правительство работает над правилами дальнейшего открытия туристической отрасли — отели, курорты, пляжи, круизы и так далее. До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом, это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности и сроки, когда они могут запуститься", — сказал Чернышенко.

"Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор", — рассказал он.

По словам Чернышенко, опасность второй волны коронавируса остаётся высокой, сообщил также вице-премьер.

"Мы знаем, что опасность второй волны, она существует, и медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой", — рассказал он.