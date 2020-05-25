МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Предпосылок для разрешения выездных туристических потоков пока нет, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Наши граждане нуждаются в отдыхе и все мы заждались, когда можно будет путешествовать. Это является неотъемлемой потребностью современного человека, но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня просто нет. По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%", — сказал Чернышенко на брифинге.

Для въезжающих в РФ правила по санитарным мерам будут оставаться жесткими, карантин пока останется, также заявил вице-премьер.

"Для въезжающих (в РФ) правила будут оставаться жесткими, в том числе включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счёт. Будут продолжать действовать рекомендации и Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России",- сказал Чернышенко.