МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Отечественный туризм понес сильные убытки от коронавируса — 1,5 триллиона рублей недостающих доходов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Одна из самых пострадавших отраслей, которая понесла убытки, является наш отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы по оценке Ростуризма достигли 1,5 триллиона рублей", — сказал Чернышенко на брифинге.

"В отрасли непосредственно задействованы 2,5 миллиона человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять свою работу", — отметил вице-премьер.

По его словам, если считать со смежными отраслями, речь идет о более 7 миллионах человек.

Чернышенко также указал, что туристическая отрасль России в последние годы очень динамично развивалась. "Не просто конкурировала с мировыми туристическими продуктами, но даже выигрывала в этой конкуренции. Мы знаем, что во многие наши курорты знаменитые, например в Сочи на Красную поляну, очень сложно попасть в сезон", — добавил он.

Предложения по поддержке туристической отрасли России для ее перезапуска и дальнейшего развития подготовлены в рамках работы над общенациональным планом восстановления экономики, сообщил вице-премьер.

"Для перезапуска и дальнейшего развития нашего отечественного внутреннего туризма нами также подготовлены предложения в национальный план восстановления экономики. Фокус — на создание доступного и качественного турпродукта для россиян, на поддержку инвесторов, на льготное кредитование и цифровизацию отрасли", — сказал Чернышенко.

Ранее в понедельник министр экономического развития России Максим Решетников говорил о том, что Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития.

Ожидается, что проект общенационального плана восстановления экономики РФ будет внесен в правительство в понедельник.