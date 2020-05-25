МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Семнадцать мелких нефтяных компаний в США сообщили о банкротстве в 2020 году, при этом их количество может возрасти больше чем в 4 раза, до 73, к концу текущего года и до 170 в 2021 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По данным юридической компании Haynes & Boone, которые приводи FT, "уже 17 мелких компаний-производителей нефти и газа в США с общим долгом около 14 миллиарда долларов объявили о банкротстве… в этом году". Газета отмечает, что нефтяной сектор готовится к волне банкротств в течение следующих двух лет, которая будет вызвана падением спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

Аналитики Rystad, чье мнение также приводит газета, считают, что общее количество разорившихся компаний может вырасти до 73 к концу года. "Еще 170 будет в следующем году, если цены останутся на текущих уровнях", — говорится в сообщении. При этом представитель Haynes & Boone Бадди Кларк (Buddy Clark) считает, что нефть дороже 30 долларов не сможет оказать необходимой поддержки нефтяным компаниям.

Международное энергетическое агентство в середине мая снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 миллиона баррелей в сутки, до 91,2 миллиона баррелей в сутки, с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также ожидает рекордного падения спроса на 9,07 миллиона баррелей в день.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Во второй половине апреля цены на нефть вновь упали, 20 апреля стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель.