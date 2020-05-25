МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Почти 400 россиян вернулись на родину в понедельник вывозным рейсом авиакомпании "Россия" по маршруту Денпасар-Санкт-Петербург-Москва, говорится в сообщении посольства РФ в Индонезии.

"25 мая состоялся очередной вывозной рейс, выполненный авиакомпанией "Россия" по маршруту Денпасар-Санкт-Петербург-Москва. На Родину вернулись 390 человек, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия", — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии также отметили, что работа по вывозу остающихся в Индонезии россиян продолжается.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.