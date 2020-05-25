МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго оценивает снижение потребления угля в России в 2020 году в 4-12%, то есть на 20-33 миллиона тонн, экспорт может упасть на 10-22%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом выступления главы ведомства Александра Новака на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и принимавший участие в заседании.

Источник отметил, что Минэнерго наблюдает негативное влияние на угольную отрасль от падения спроса на энергоносители в мире из-за пандемии коронавируса. Основное падение, по оценке ведомства, происходит в Кузбассе, но близкие к границе РФ регионы, например, Хабаровский край, смогли сохранить и даже несколько нарастить добычу. При этом экспорт угля сокращается в западном направлении, а в восточном — уровень спроса в целом сохраняется. Падение же цен на уголь оценивается примерно в 10% в годовом выражении, отметил собеседник агентства.

"В целом ожидаем, что в 2020 году потребление российского угля на внутреннем рынке может снизиться на 4-12%, то есть от 20 до 33 миллионов тонн. А что касается экспорта, то он может сократиться в диапазоне от 10% до 22%, в зависимости от развития того или иного сценария", — процитировал источник министра.

Собеседник также отметил, что по оценке Минэнерго, поставки угля на внутренний рынок в первом квартале снизились на 9,4%, на экспорт — на 9,1%, а среднесуточная добыча сократилась на 11,1%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта угля из РФ за 2019 год увеличился на 2,9% — до 205,394 миллиона тонн.