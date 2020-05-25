МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник поднялся на 1,8-2,1% по индексам на фоне подорожания нефти и роста на западноевропейских фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,79% — до 2757,93 пункта, индекс РТС — на 2,10%, до 1213,41 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена нефти вечером растет на 1,7% — до 35,74 доллара за баррель сорта Brent.

Западноевропейские фондовые индексы поднялись в понедельник на 2,2-2,8%. В США сегодня торги не проводятся.