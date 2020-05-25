БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая /ПРАЙМ/. Аргентинские производители черники вслед за виноделами хотят договориться о загрузке рейсов, вывозящих граждан из-за рубежа, своей продукцией, сообщила Ассоциация производителей черники Аргентинской Месопотамии.

"У нас та же неопределенность, что и в других отраслях, поскольку рейсов не будет до сентября, и у нас урожай на экспорт, который осуществляется в основном самолетами. Нам необходимо найти решение, поскольку экспорт другим способом почти невозможен", — приводит ассоциация слова президента Алехандро Паннунсьо.

В основном поставки ягод идут пассажирскими самолетами, где есть свободное для груза пространство.

"Мы сейчас ведем переговоры о соглашении с авиакомпанией Aerolíneas Argentinas, чтобы мы могли отправлять рейсами, которыми возвращаются в страну граждане и которые летят (в страну назначения) пустыми, отправлять нашу продукцию в страны экспорта", — добавил президент.

Ранее Винодельческая корпорация Аргентины (Coviar) сообщила, что виноделам разрешили использовать рейсы, которые привозят в страну медоборудование и материалы из Китая, для экспорта вина.