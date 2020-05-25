АФИНЫ, 25 мая /ПРАЙМ/. Коронавирус меняет привычки потребителей в Греции – в этом году уйти в отпуск планируют 40% греков, посетить рестораны и таверны хотят лишь треть греков, сообщает греческий Институт исследований розничной торговли потребительскими товарами IELKA.

Институт провел опрос потребителей, в мае 2020 года были опрошены 1050 человек относительно потребительских привычек в связи с появлением COVID-19 в Греции. Результаты показывают, что значительный процент населения сохранит привычки, которые они приняли из-за появления коронавируса, сообщает институт.

"Один из двух потребителей будет придерживаться того же покупательского поведения в течение следующих двух месяцев. Один из трех посетителей сразу же посетит ресторан/таверну. Четыре из десяти потребителей пойдут в отпуск летом этого года", — говорится в исследовании.

Традиционно греки уходят в отпуск в августе.

"Интересные результаты дали прогнозы потребителей в отношении отпуска этим летом. Каждый четвертый потребитель (24%) говорит, что уйдет в отпуск, как делает каждый год. 17% уйдут в отпуск, но меньший, чем в предыдущие годы. 27% не пойдут в отпуск в этом году, и довольно большой процент опрошенных (32%) еще не знают, что будут делать", — сообщает IELKA.

На вопрос, когда они смогут пойти в отпуск, 37% ответили, что в августе, 19% — в июне и июле, и 15% — после лета 2020 года. 30% считают, что они не смогут взять отпуск в этом году, а 8% из них думают, что они не смогут пойти в отпуск и в 2021 году, говорится в публикации.

Что касается предприятий общественного питания, которые возобновили работу 25 мая, только 5% греков сказали, что немедленно начнут ходить в рестораны и таверны, а 28% пойдут в течение "месяца-двух". 17% сообщили, что пойдут позднее в этом году. Половина опрошенных не вернется в общепит в 2020 году, из них 17% сказали, что никогда не отправятся в такие заведения, сообщает институт.

Потребителей опросили также, используют ли они средства индивидуальной защиты при посещении магазинов.

Только 38% населения перестали носить одноразовые перчатки в магазинах, 11% скоро прекратят носить их, и 13% сделают это в 2020 году. Каждый третий опрошенный продолжит носить перчатки и в следующем году.

Маски перестали носить 28%, планируют скоро прекратить 15%, 16% сделают это в 2020 году. Оставшиеся 41% сказали, что прекратят носить их позднее.

Исследователи зафиксировали большое "проникновение" в повседневную жизнь антисептиков — 30% респондентов заявили, что никогда не перестанут носить антисептики с собой.

Примечательно, что 40% респондентов будут избегать покидать дом даже в следующем году, это свидетельствует, что чувство опасности сохраняется на фоне снятия ограничений, сообщает институт.