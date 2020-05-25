КАНАДА, 25 мая. (Dow Jones). Банк Канады намерен обеспечить значительное стимулирование для экономики в обозримом будущем, чтобы помочь стране восстановиться после ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Об этом управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил в понедельник.

Он уверен, что экономика Канады в состоянии противостоять самым худшим последствиям вируса, так как она была здоровой до пандемии. Для того, чтобы сдержать распространение нового коронавируса, власти Канады и других стран мира ввели меры, ограничившие экономическую активность. Ряды безработных растут, а данные на этой неделе, как ожидается, укажут на то, что валовой внутренний продукт страны в 1-м квартале сократился на 10%.

"Очевидно, что экономике необходимо значительное денежно-кредитное стимулирование на этапе восстановления", — сказал Полоз, согласно тексту своего выступления, подготовленного для видеоконференции в Эдмонтоне, провинция Альберта. В ответ на кризис центральный банк Канады понизил процентные ставки почти до нуля с 1,75%. Он также развернул широкомасштабную программу покупок активов, то есть, количественное смягчение, чтобы обеспечить плавное функционирование финансовых рынков. На текущий момент этот подход, очевидно, оказался действенным, сказал он.

Баланс центрального банка резко вырос с середины марта, достигнув более 400 млрд канадских долларов (285 млрд долларов США) против почти 120 млрд канадских долларов.

По его словам, эти меры направлены на то, чтобы избежать депрессии, спровоцированной вирусом, которая приведет к повышению уровней долга, особенно в госсекторе. "Вернуть экономику на траекторию роста, что необходимо для достижения целевого уровня инфляции, — это надежное средство для обслуживания этого долга в перспективе", — сказал он.

Пока неясно, сколько времени необходимо Банку Канады, чтобы обеспечить политику смягчения, учитывая неопределенность в отношении вируса, включая вероятность второй волны эпидемии. Полоз считает, что власти в своих решениях будут в значительной мере полагаться на приблизительные расчеты. Срок полномочий Полоза истекает 2 июня.

На своей пресс-конференции на прошлой неделе Полоз выразил уверенность, что экономика нацелена на восстановление в соответствии с наиболее благоприятным сценарием Банка Англии, хотя может потребоваться не менее года, чтобы рост вернулся к тренду, начавшемуся до начала пандемии.

— Автор Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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