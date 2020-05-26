МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила, что намерена продать большую часть своей доли в ее американском партнере — компании Regeneron — стоимостью почти 13 миллиардов долларов.

"Sanofi объявила сегодня о намерении продать свою долю в Regeneron", — говорится в релизе компании.

Согласно сообщению, сама Regeneron согласилась выкупить у Sanofi акции на пять миллиардов долларов.

Сейчас Sanofi владеет 23,2 миллиона, то есть 20,6%, акций компании Regeneron. При этом сохранить она планирует только 400 тысяч акций.

По итогам торгов пятницы акции компании Regeneron стоили 569,91 доллара. С учетом того, что Sanofi планирует продать 22,8 миллиона акций, доля оценивается в 12,9 миллиарда долларов.