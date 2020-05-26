МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты в этом году, говорится в новом исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, заморожена деятельность множества предприятий.

"Уверенность в повышении зарплаты выразили 28% респондентов, 72% опрошенных отметили, что не ждут повышения от своих работодателей", — говорится в отчете, сделанном на основании опроса более 2,3 тысячи респондентов сервиса.

В исследовании в связи с этим отмечается, что "сейчас россияне более оптимистично оценивают свои перспективы, чем в конце 2019 года".

"В конце прошлого года "Работа.ру" проводила аналогичное исследование. Тогда только 19% респондентов выразили уверенность в повышении зарплаты в 2020 году", — уточняют в сервисе.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, при этом реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3,8%, реальная зарплата — на 3,9%. Власти РФ в апреле приняли решение, что пособие по безработице в апреле-июне будет равно МРОТ (12 130 рублей) для тех, кто был уволен и встал на учет после 1 марта.