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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Белый дом перечел врачей по выплатам — В РФ лечение пациентов с коронавирусом обеспечивают более 165 тысяч медицинских работников, следует из вчерашнего доклада Минздрава правительству.

— Тур по взаимности — Как стало известно "Ъ", профсообщества игроков туристического рынка и обществ взаимного страхования обсуждают реформу системы финансовых гарантий туроператоров.

— Выстрел биологической "Авроры" — Пандемия коронавируса зимой—весной 2020 года пришлась на фактическое начало "биореволюции" в экономике, науке, а в будущем и в социальных структурах, предполагает Глобальный институт McKinsey (MGI).

— Я достаю из широких мобил — Москва готовит эксперимент по запуску приложения "Мобильный идентификатор", заменяющего общегражданский паспорт.

— Новых людей по осени посчитают — Сразу несколько партий, о создании которых было объявлено в последние месяцы, начали готовиться к выборам.

— Ирина Гусева сообщила, что не сообщала — Депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева (ЕР) намерена обратиться в Генпрокуратуру в связи с появлением публикаций, в которых от ее имени говорилось о смене председателя нижней палаты Федерального собрания и переменах в руководстве партии "Единая Россия".

— Врио приходят в выдвижение — Исполняющие обязанности губернаторов могут пойти на выборы от "Единой России", если это позволит ее рейтинг.

— "Вводишь на клавиатуре циферку, и все" — Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.

— "Мы себя считаем хранителями огромной территории" — Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подробно рассказал "Ъ" о ситуации на Чаянде, а также о том, как самый большой российский регион справляется с инфекцией, о том, придется ли АЛРОСА из-за эпидемии пересматривать планы добычи алмазов, о сделке по продаже Эльгинского угольного месторождения и о том, как в республике относятся к конституционным поправкам, касающимся федеративных отношений.

— Офицеры расплачиваются за Сирию — Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию.

— Что наступать — болеть, что отступать — болеть — Как стало известно "Ъ", Россия и НАТО не смогли договориться об отказе от военных учений и проявлении военной сдержанности на период пандемии.

— СПЧ ищет выход из приложения — Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Ъ" о необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима изоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы) на основании данных приложения "Социальный мониторинг".

— Через скидки на северо-запад — Рабочая группа Госсовета по энергетике вслед за ФАС просит резко увеличить скидки для угольщиков при экспортных поставках в северо-западном направлении.

— Государство попросили выйти из App Store — Участники рынка попросили Госдуму смягчить законопроект о борьбе с пиратским контентом в мобильных приложениях, ограничив потенциальные полномочия Роскомнадзора по их блокировке.

— Господдержка не доехала до лагерей — Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

— Заемщиков оценят эмоционально — В условиях более широкого использования дистанционного обслуживания банки вспомнили об экзотических способах оценки клиентов, таких как психологическое тестирование.

— Алмазная сделка попала в обработку — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет развернуть сделку по продаже в 2017 году "Открытие холдингу" алмазодобытчика "АГД Даймондс".

— Эндаументовской произвол — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением доработать законопроект, регулирующий деятельность фондов целевого капитала (эндаументов).

— "Газпром" обнуляет польский транзит — После прекращения долгосрочных отношений с Польшей по транзиту российского газа "Газпром" резко снизил объемы поставки по газопроводу Ямал—Европа.

— Под пекарями подгорает земля — Компании хлебопекарной отрасли столкнулись с проблемой при установке санитарно-защитных зон (СЗЗ).

— За почтой в банк — "Сберлогистика" рассчитывает стать одним из крупнейших участников рынка постаматов в России, установив за год около 10 тысяч таких устройств в отделениях материнского Сбербанка.

— Площадки застроят не по-детски — Группа "Руцог инвест", которой, в частности, принадлежит торгово-офисный центр "Никольская плаза" у Кремля, может застроить около 1 га в Солнцево.

— Букмекеры снова на поле — Российский букмекерский рынок начал оживать после возобновления первого европейского чемпионата по футболу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Онлайн-урок дает министр — Сергей Кравцов: Выпускники смогут получить в этом году золотые медали.

— Что нужно знать выпускнику о ЕГЭ-2020 — Раскладываем по полочкам самую важную и свежую информацию по ЕГЭ.

— А сайт – ненастоящий — МВД предупреждает: участились случаи кражи личных данных граждан через фейки.

— Удаленка прописью — Началась разработка законопроекта, который пропишет порядок удаленной работы.

— Квартира в долгу — Верховный суд разъяснил, как рассчитать для граждан пени за задержку квартплаты.

— "Корона" сдает позиции — В последние дни центр эпидемии cместился в Латинскую Америку, хотя и в США по-прежнему горячо. Но в Европе и в России распространение COVID-19 замедлилось, и на пороге стабилизации все больше стран постепенно смягчают карантинные меры.

— Квантовые рельсы для "Ласточки" — Президент Владимир Путин обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым и призвал поддержать горняков Кузбасса.

— Ограниченный призыв — Многим российским призывникам этой весной и летом придется расстаться с мечтой стать десантником.

— Штрафная звезда — Нормы нового КоАП позволят наказывать космонавтов.

— В полной готовности — Ученые, работающие в системе МЧС России, за три года выполнят 27 научно-исследовательских работ.

— Не дают засиживаться — В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что с начала года число заключенных по всей стране снизилось на 12,8 тысячи человек.

— Планы на лето — Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.

— Без срока давности — Через месяц в интернете будет выложена новая порция документов, рассказывающих об истории Второй мировой войны.

— Ушел и не вернулся — Следственный комитет напомнил, что 25 мая во всем мире считается днем пропавших детей.

— Большая перемена — Строительство новых школ будет вестись, несмотря на карантинные меры.

— Как будто в бурах есть покой — Новая волна пандемии коронавируса в мире может обрушить спрос на нефть на 15%, и тогда, чтобы цены снова не ушли в пике, от альянса ОПЕК++ потребуется дополнительное соглашение о сокращении добычи.

— Тянут трубу на себя — Спрос на энергоресурсы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) восстанавливается быстрее, нежели в европейских.

— Облачно с пояснениями — Кроме вашего устройства, сообщения в WhatsApp хранятся в облаке — iCloud для iPhone и Google Drive для Android-смартфонов.

— Очередной, но необычный — По сравнению с прошлым годом доля россиян, планирующих летом отправиться отдыхать за рубеж, снизилась с 13 до 4%, следует из опроса ВЦИОМ.

— В кольце безналичности — Минфин предложил не собирать данные о покупателях украшений ценой до 600 тысяч рублей.

— Выплата матери и ребенка — Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет вырастет почти в два раза.

— Готовим зонтик безопасности — В России начались клинические испытания препарата против коронавируса.

— Думают о зиме — Сидя на самоизоляции, жители России уже планируют, как и где смогут отдохнуть, когда ограничения из-за пандемии коронавируса будут частично или полностью сняты.

— С марша — на прием — В Буйнакске открылся полевой многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Курорт с маской — Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края выпустило памятку для всех отдыхающих.

— Вернуть на родину — Коронавирус и вызванный им каскад мощных ударов по мировой экономике не обошел Францию, поставив в крайне тяжелое положение целый ряд отраслей и в первую очередь автомобилестроительную.

— Бориса зовут к ответу — Ведущие медики Соединенного Королевства решили поддержать призыв общественности начать общественное расследование стратегии и тактики правительства Джонсона в борьбе с эпидемией коронавируса.

— Загар в квадрате — Все больше стран открывают пляжный сезон. Главный вопрос, который диктует пандемия коронавируса, — как обеспечить соблюдение социальной дистанции на побережьях.

— Солидарность "скупых" — Четыре страны Евросоюза, уже прозванные в СМИ "скупой четверкой", категорически отказались поддерживать план Берлина и Парижа по созданию фонда помощи странам, которые сильнее всего пострадали от коронавируса.

— Маски прочь — Бывшая восточногерманская земля Тюрингия, которая на прошлогодних выборах в ландтаг сказала решительное "нет" партиям из правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель, вновь прогремела на всю страну.

— Расплата за прощение — Новая тенденция: преступники, впервые попавшие на скамью подсудимых, стали добровольно платить потерпевшим компенсации морального вреда.

— Наказанные ремнем — Костромской областной суд заставил автомехаников отвечать рублем за то, что не проверили ремень, купленный клиентом.

— Ученый тракторист — Студенты смогут бесплатно получить рабочую специальность.

— Плюс пять — Президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс.

— Показали класс — Российские школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали на Балтийской олимпиаде по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad), которая в 2020 году впервые прошла дистанционно.

— Страна, победившая нищету — В Пекине проходит одно из самых важных событий политической жизни Китая — так называемые две сессии, на которых определяются цели и задачи на ближайшие годы, а также подводятся итоги.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Скрытый резерв: кабмин намерен создать промышленный запас лекарств и масок — Правительство намерено создать промышленный запас масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Это позволит избежать дефицита и ценовых спекуляций во время эпидемий и резких скачков спроса.

— "Минздрав не выдал разрешение на клинические исследования никому" — Глава научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов — о том, когда станет возможной массовая вакцинация от COVID-19.

— Подушка без опасности: россияне оценили "страховку от кризиса" в 350 тысяч рублей — Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.

— Пищевая привычка: Дума отказалась от запрета смертельно опасных смесей — Госдума не примет резонансный законопроект о запрете продажи сосательных и жевательных смесей, соавторами которого стали 72 депутата и сенатор.

— Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах — Сокращение инвестиционной программы РЖД на 200 млрд рублей не затронет обычных граждан, так как решение компании не скажется на действующей инфраструктуре.

— Протестные построения: Гонконг вновь вышел на антикитайские акции — Улицы Гонконга, который всё второе полугодие 2019-го прожил в атмосфере беспорядков и стычек демонстрантов с полицией, вновь окутал слезоточивый газ.

— Ни кола: РСПП просит запретить ухудшать рейтинги крупных компаний — Крупный бизнес предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки системообразующих компаний.

— Выбор невелик: западные банки ожидают новых санкций против РФ к осени — Однако Россия уже прошла тест на устойчивость к внешним шокам, поэтому ограничения ей не страшны, считает IIF.

— Регуляторные выплаты: бизнес просит компенсацию за новые требования — Предприниматели также хотят, чтобы о проверках их предупреждали не меньше чем за три дня.

— Спорт, красота, автомобили: россияне возвращаются к привычным тратам — В первые рабочие майские недели траты жителей России выросли на 18% по сравнению с периодом самоизоляции.

— Золотой рулон: туалетной бумаге грозит подорожание — В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца.

— Пусть мама приедет: COVID-19 отрезал суррогатных детей от родителей — В мае на Украине выяснилось, что десятки младенцев, рожденных от суррогатных матерей, не могут попасть к своим биологическим родителям из-за рубежа ввиду вызванных COVID-19 ограничений.

— Не для правки: Госдуму попросят не менять проект "о распределенной опеке" — Общественники просят не менять законопроект "о распределенной опеке", чтобы не оставить без помощи детей-инвалидов и других нуждающихся людей.

— Перевести дыхание: найден метод сохранить легкие пациентов с COVID-19 — Врачи предложили новый способ борьбы с осложнениями COVID-19, вызывающими значительное повреждение легочной ткани.

— Под защитой "Раптора": тихоокеанцы получат охотников за диверсантами — Минобороны радикально усиливает защиту стратегических ракетоносцев на Камчатке — для этого задействуют новейшие катера "Раптор".