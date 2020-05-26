МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Московский городской суд рассмотрит 26 мая ходатайство СК РФ о продлении содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова на срок свыше одного года с момента ареста.

Ходатайство о продлении содержания Попова в СИЗО связано с тем, что 20 мая Следственным комитетом (СК) РФ ему было предъявлено обвинение в даче взятки в размере свыше 1,2 млн долларов судьям Верховного суда (ВС). Данное преступление предусмотрено частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

"Мы будем настаивать на том, чтобы суд удовлетворил наше ходатайство – для этого есть все основания. Попов обвиняется в еще одном, достаточно тяжком преступлении. Общая сумма взятки составляет 2 млн долларов – 1,2 млн это только первая ее часть", — сообщил "Прайм" следователь следственной группы СК РФ Владимир Слепцов.

Из постановления СК РФ, вынесенного в январе этого года, следует, что Попов участвовал в даче взятки вместе с владельцем Тольяттихимбанка и основным акционером "Тольяттиазота" (ТОАЗ) Сергеем Махлаем, бывшим начальником службы безопасности ТОАЗа Олегом Антошиным и иными неустановленными лицами.

Махлай, являющийся единственным владельцем банка, в октябре 2015 года через своих подчиненных обеспечил обналичивание, а затем закладку денежных средств в размере 1,2 млн долларов в сейфовую ячейку, открытую на имя посредников в даче взятки. Он также поручил Попову контролировать ход совершения преступления, в том числе выдачу наличных для передачи в качестве взятки.

Попов путем уговоров и подкупа склонял посредников передать взятку в особо крупном размере судьям ВС РФ, говорится в обвинении.

Предмет спора, в связи с которым Попов намеревался передать взятку в ВС РФ — требование налоговых органов об уплате ТОАЗ налога на прибыль в размере 161,735 млн рублей за 2010 год. Участники преступления платить не собирались, в связи с чем акты и решения налоговых органов были оспорены ТОАЗ в арбитражных судах. Позиция налоговых органов при исчислении налога на прибыль организаций основывалась на строгом соответствии закону, и арбитражные суды трех инстанций отказали в требовании предприятия.

ТОАЗ обжаловал судебные акты по этому делу в надзорном порядке, обратившись в ВС с кассационной жалобой. Одновременно Попов по указанию Махлая начал реализацию преступного умысла со взяткой. Однако ВС 2 ноября 2015 года вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Напомним, что указанное преступление было выявлено в рамках другого уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По ней Попов обвиняется вместе с другими фигурантами уголовного дела. Кроме того, он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

Ранее директор по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрий Татьянин сообщил, что "Уралхим", как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ТОАЗа, заинтересован в проведении тщательного и полного расследования.

Тот факт, что следственные органы объединили в едином уголовном деле различные эпизоды преступной деятельности основных бенефициаров "Тольяттиазота" — организация или участие в преступном сообществе, мошенничество и неуплату налогов, "позволит следствию увидеть полную картину преступной деятельности фигурантов и дать им объективную оценку", — указывал юрист.

Обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции ТОАЗа, а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому "Тольяттиазоту", так и его миноритарным акционерам, считает Татьянин. Он выразил надежду, что суд примет справедливое решение и ущерб будет возмещен.

КАК ВОРОВАЛИ МИЛЛИАРДЫ

В начале июля 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительное решение по уголовному делу о хищении более 85 млрд рублей у ТОАЗа и его акционеров, заочно признав Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в этом преступлении.

Согласно обвинительному приговору, мошенники продали по заниженной цене всю направленную на экспорт ТОАЗом за период с 2008 года по 2011 год продукцию возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви. Швейцарцы затем реализовали эту же самую продукцию уже по рыночной цене. Разницу участники преступной схемы распределяли между собой, не уплатив РФ никаких налогов с утаенной прибыли.

По оценке следствия, в этой мошеннической схеме Попов играл ключевую роль. В подконтрольном Тольяттихимбанке он руководил сетью аффилированных с обвиняемыми офшорных фирм, контролировал их счета, на которые поступали полученные от незаконной продажи продукции средства, а также обеспечивал коррупционное прикрытие мошеннических схем.

Попов был задержан в аэропорту "Внуково" 31 мая 2019 года и в тот же день арестован. По мнению следствия, он вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, главным образом — своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Ранее, принимая постановление о продлении ареста Попову, суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и иным образом препятствовать расследованию.