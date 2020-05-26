МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов госпитализирован в больницу тюрьмы "Матросская тишина" из-за признаков коронавируса, защита просит перевести его в профильную больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.

"По нашей информации, его госпитализировали в стационар "Матросской тишины". Думаю, что из-за заболевания коронавирусом", — сказал адвокат. Он отметил, что официального документа защите не предоставили, но информация получена из СИЗО.

Гофштейн добавил, что уже обратился к следователю, Генпрокурору, в суд и в медицинское управление ФСИН с просьбой отпустить Магомедова из СИЗО или перевести в профильное лечебное учреждение.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей.

Forbes в 2019 году оценивала состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводила ему 185-е место в списке богатейших россиян. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.