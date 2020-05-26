МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Непростая экономическая ситуация в стране сказалась на росте безработицы, также на нее повлиял ряд принятых мер, в том числе упрощенная регистрация в качестве безработного, увеличение размера пособий, есть надежда, что с выходом из пандемии ситуация будет улучшаться, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова.

Согласно данным Росстата, безработица в России в апреле ускорилась с мартовских 4,7% до 5,8% — максимального уровня с апреля 2016 года. По данным Роструда, в этом месяце были зарегистрированы в качестве безработных 1,3 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.

"Наверное, если бы вы любого человека… спросили, увеличится ли безработица за последние месяцы, то все бы, конечно, сказали, что да, потому что мы понимаем, что ситуация экономическая, к сожалению, непростая, и не все организации могут полностью сохранить свой персонал… поэтому, конечно, есть, безусловно, в этом влияние текущей сложной экономической ситуации", — сказала Тополева-Солдунова.

Она отметила, что есть и другие факторы, которые способствуют большему выявлению безработных. В их числе эксперт назвала упрощение процесса регистрации в качестве безработных, перевод ее в электронную форму, чтобы избежать очередей.

"Сразу количество обращений из-за этого тоже выросло и даже не только от тех людей, которые пострадали именно в этот период", — уточнила Тополева-Солдунова.

Она добавила, что также был повышен размер пособия по безработице, что может быть стимулом к регистрации. При этом такой рост безработицы все равно ниже, чем в некоторых европейских странах.

"Это говорит, безусловно, о некоторых сложностях, но все-таки ситуация не драматичная, и наверное все-таки те меры, которые были приняты, они были очень актуальны, востребованы", — сказала она, выразив надежду на то, что с выходом из пандемии ситуация будет улучшаться.