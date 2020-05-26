МЕХИКО, 26 мая /ПРАЙМ/. Группа Fiat Chrysler (FCA) приступила к поэтапному запуску двух заводов в штате Мехико, концерн BMW начнет производство с 27 мая, сообщило на своем сайте издание Milenio.

"Мы открываемся с 40% сотрудников на каждом из предприятий. Это упорядоченный и безопасный запуск согласно протоколам минздрава", — говорится в материале издания со ссылкой на пресс-службу FCA.

Работы на предприятиях начнутся в одну из трех рабочих смен, информации о сроках возвращения к полной загрузке мощностей у компании нет. В составе группы FCA — семь заводов в Мексике, включая три сборочных, два моторных и два штамповочных, расположенные в штатах Коауила и Мехико, численность персонала — 14 тысяч человек.

Немецкий концерн BMW также сообщил о постепенном возобновлении работ на заводе в Сан-Луис-Потоси в центральной Мексике со среды, следуя протоколам охраны здоровья сотрудников. На предприятии заняты 2500 человек.

Правительство Мексики ранее в мае решило включить изготовление транспортного оборудования в список основных видов деятельности, допустимых во время общенационального карантина. О возобновлении работы уже сообщили мексиканские подразделения GM, Nissan и Toyota. Решение о запуске производств принимает по итогам проверки мер санитарной безопасности на предприятиях Мексиканский институт социального обеспечения IMSS.

По последней информации минздрава страны, Мексика находится на четвертом месте в Америке по числу зараженных новым коронавирусом после США, Бразилии и Канады с 71 105 подтвержденными случаями COVID-19 и 7 633 умершими.