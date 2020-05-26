БРЮССЕЛЬ, 26 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрил схему финансовой поддержки европейского бизнеса на сумму до 200 миллиардов евро на фоне кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, говорится в сообщении банка.

"Совет директоров согласовывал структуру и функционирование фонда. Общеевропейский гарантийный фонд сфокусируется в основном на малых и средних предприятиях в ЕС, включая стартапы", — говорится в релизе.

Речь идёт о фонде гарантий, которые инвестбанк ЕС должен получить от государств союза на общую сумму 25 миллиардов евро. Под эти гарантии ЕИБ сможет, по его оценкам, привлечь на рынке и выдать компаниям до 200 миллиардов евро кредитов.

Это фонд гарантий создан "для ответа на кризис, вызванный COVID-19", отмечается в релизе.

Фонд является частью одобренного ранее министрами стран ЕС на Еврогруппе пакета поддержки экономики союза общим объемом 540 миллиардов евро. Предполагалось, что инструменты из этого пакета начнут действовать с июня нынешнего года.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика союза серьезно пострадала от этого. По последним оценкам Еврокомиссии, ВВП Евросоюза рухнет по итогам нынешнего года на 7,4%, зато рост в следующем году серьезно превысит стандартные для этого объединения показатели и составит 6,1%.

В ЕС разработаны и продолжают вырабатываться на национальном и наднациональном уровнях различные инструменты поддержки экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, а также занятости.