МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Украина должна реструктуризировать долги перед Международным валютным фондом или объявить дефолт, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) 22 мая достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов.

"Дефолт — это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется. Так Украине это и надо. И надо было поставить условие перед МВФ: или вы переносите наши долговые обязательства во времени, реструктуризируете, или мы не будем платить и объявим дефолт. И если бы была такая постановка вопроса, то МВФ задумался бы", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".

Он подчеркнул, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 МВФ оказывает содействие многим странам и "идет на снижение обязательств и предоставление даже льготных кредитов, а от Украины требуют по полной – цинично и издевательски".

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе до конца мая, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.