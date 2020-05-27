МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики РФ после пандемии коронавируса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду в Госдуме состоится "правительственный час" с министром экономического развития Максимом Решетниковым по теме поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Как сообщил Володин, разговор пойдет о практической реализации адресной поддержки пострадавших отраслей и планах по их восстановлению. Он напомнил, что ранее Госдума во взаимодействии с правительством приняла ряд законов по поддержке экономики и бизнеса, в том числе самозанятых, а также малых и средних предприятий.

Володин подчеркнул, что предложенные президентом РФ и законодательно обеспеченные решения, помощь, адресованная малому и среднему бизнесу, должны дойти до каждого. Депутаты также обсудят с министром, какие средства и сколько времени потребуется, чтобы восстановить занятость, доходы граждан и положение в пострадавших отраслях.

"Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики", — приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Госдума на прошлой неделе приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

На прошлой неделе также был принят закон о расширении полномочий кабмина РФ и дополнительных мерах поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.