БРЮССЕЛЬ, 27 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия представит в среду долгожданные предложения по пакету восстановления Евросоюза от сильнейшего экономического кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика ЕС серьезно пострадала от этого. По последним оценкам Еврокомиссии, ВВП Евросоюза рухнет по итогам нынешнего года на 7,4%, зато рост в следующем году серьезно превысит стандартные для этого объединения показатели и составит 6,1%.

Европейская комиссия должна 27 мая представить предложения по семилетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы – с его учетом затем составляются ежегодные общие бюджеты ЕС, а также по связанным с бюджетом инструментам для преодоления нынешнего экономического кризиса.

Европарламент рекомендовал, чтобы размер фонда восстановления ЕС от кризиса составлял 2 триллиона евро, а деньги из него выдавались в основном в виде грантов. Затем руководители двух крупнейших экономик ЕС — Франции и Германии — говорили о 500 миллиардах евро и также выступали за гранты. После этого, по сообщениям СМИ, Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания выступили с предложением выдавать средства в виде кредитов, а не грантов.

Еврокомиссия сразу после объявления рекомендаций Франции и Германии приветствовала их и чуть позже отметила, что ее предложение не будет их копией.

По информации агентства Рейтер, пакет восстановления от кризиса, о котором объявит в среду ЕК, может состоять из грантов, займов и гарантий, которые вместе составят 1-2 триллиона евро и их выдача будет рассчитана на несколько лет.

Фонд может наполняться среди прочего за счет займов Еврокомиссии на рынке, об этом сообщала сама ЕК.

Предложения Еврокомиссии по многолетнему бюджету и антикризисному фонду еще должны пройти обсуждение и утверждение Европарламентом и Советом всех стан ЕС. Стоит отметить, что до кризиса странам ЕС было непросто согласовать многолетний финансовый план, и по фонду восстановления у них уже сейчас есть разногласия — по форме выдачи из него средств.