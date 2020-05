27 мая (Dow Jones). Котировки нефти во вторник выросли вместе с фондовыми индексами. Все больше штатов США и стран по всему миру ослабляют карантинные меры, стимулируя спрос на нефтепродукты.

Июльские фьючерсы на нефть на NYMEX выросли на 3,3%, по 34,35 доллара США за баррель, продолжая недавнее восстановление. Котировки отскочили после обвала, происходившего в марте-апреле, в ходе которого 20 апреля ближайшие фьючерсы на нефть впервые в истории упали в цене ниже 0 долларов. Переход цены на отрицательную территорию означал, что держателям контрактов пришлось платить покупателям за принятие нефти ввиду нехватки доступных нефтехранилищ.

Избыток предложения нефти на мировом рынке в последние недели уменьшился, поддерживая котировки. Автомобилисты во многих странах мира вновь садятся за руль, стараясь избегать общественного транспорта ввиду рисков распространения инфекции. Ожидается, что в следующие недели многие государства и регионы частично отменят карантинные меры, усиливая оптимизм в отношении дальнейшего восстановления спроса.

Надежды на разработку вакцины против коронавирусной инфекции также поддерживают нефть и другие рискованные активы, например, фондовые индексы. Компания Novavax Inc. в понедельник сообщила, что приступила к первым испытаниям на людях своей экспериментальной вакцины. Другие компании, такие как Pfizer Inc. и Moderna Inc., уже провели ряд подобных испытаний, позволяя надеяться на более скорое, чем ожидалось, возвращение людей к нормальной жизни.

Положительное влияние на нефтяные цены также оказывает сокращение предложения. Производители по всему миру реагируют на сверхнизкие цены путем закрытия продуктивных скважин и снижения добычи.

"Рынок нефти наконец-то вскоре придет к балансу", и предложение будет соответствовать спросу, замечает Бьорнар Тунхауген, главный нефтяной аналитик Rystad Energy.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,8%, по 36,17 доллара за баррель.

Как сообщил недавно на видеоконференции министр энергетики России Александр Новак, в его ведомстве ожидают роста цен на нефть, который позволит сбалансировать рынок в течение ближайших нескольких месяцев. Это заявление усилило оптимизм рынка. Россия является участницей исторического соглашения по сокращению нефтедобычи, подписанного в прошлом месяце. По его условиям многие крупные производители уменьшают предложение нефти.

Ранее в этом году ценовая война между Россией и Саудовской Аравией привела к росту мирового производства нефти, что вызвало падение цен. В начале года нефть WTI торговалась выше 60 долларов за баррель.

Теперь страны-производители сокращают добычу, а Саудовская Аравия планирует в следующем месяце снизить производство нефти до минимума с 2002 года. Инвесторы ожидают июньского заседания ОПЕК и ее союзников, включая Россию, чтобы понять, как долго будут сохраняться меры по ограничению предложения. Если цены продолжат расти, производители могут начать постепенно увеличивать производство, считают аналитики.

Между тем июльские фьючерсы на медь выросли на 1,3%, до 2,4185 доллара за фунт. Надежды на быстрый перезапуск экономики в последнее время оказывают поддержку котировкам этого металла. Кроме того, данные, указывающие на рост активности в обрабатывающей промышленности Китая, также позитивно повлияли на цены. Китай является крупнейшим потребителем сырьевых товаров в мире. Экономика страны восстанавливается после снятия карантинных мер, введенных ранее в этом году.

