МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Россияне на самоизоляции стали больше интересоваться ремонтом и обустройством балконов, показало имеющееся в распоряжении РИА Новости исследование сервиса бесплатных объявлений "Юла".

Исследование основано на данных анализа поисковых запросов на сервисе в период самоизоляции (с 1 апреля по 25 мая) в сравнении с аналогичным периодом до него (с 1 февраля по 25 марта). Под обустройством балкона подразумевается спрос на стройматериалы, услуги по дизайну интерьера, товары для балкона и террас, сопутствующую мебель, а также другие поисковые запросы со словом "балкон".

"Во время карантина интерес к ремонту и обустройству балконов вырос в 2,1 раза", — говорится в документе. В частности, пользователи стали чаще искать материалы для ремонта (рост в 2,6 раза), краску (рост в 1,9 раза), балконные ящики-кашпо для цветов (рост в 1,8 раза) и услуги по дизайну интерьера и балконов (рост в 1,7 раза).

Помимо этого, россияне стали чаще обращаться за услугами по утеплению балконов и за покупкой искусственного газона для балконов и террас. "Спрос на утепление (несмотря на весну, и что данный вид услуг характерен для зимнего периода) вырос на 20%, а на покупку искусственного газона — в 3 раза", — отмечается в исследовании.

"Одной из популярных услуг стала тонировка балконных стёкол различными фото-картинами. Спрос на такую услугу за время карантина увеличился в 1,8 раза. Среди интересных объявлений на сервисе, выделяются предложения "разберу за вас балкон" и "организую место на балконе", — показало исследование.