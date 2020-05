27 мая. (Dow Jones). Американские фондовые рынки во вторник выросли. На торговых площадках преобладал оптимизм насчет разработки вакцин от коронавируса и возобновления функционирования экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 500 пунктов и впервые с начала марта преодолел отметку в 25000 пунктов. Ралли было обусловлено ростом чувствительных к экономике акций финансового и промышленного секторов. Акции Goldman Sachs выросли на 9%, акции Raytheon Technologies – на 7,5%.

Инвесторов воодушевили признаки того, что в некоторых странах мира и штатах США экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Объемы бронирования столиков в ресторанах, а также расходы на отели и авиаперелеты в США начали расти, а число ежедневно выявляемых случаев Covid-19 снижается.

В следующем месяце в Великобритании планируют открыть розничные магазины. В Италии, которая сильнее многих стран пострадала от коронавируса, в выходные были открыты бары и рестораны.

Эйфория на рынке акций быстро достигла уровней, обычно характерных для пиковых значений котировок, говорит инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. По его словам, трейдеры на рынке акций уделяют внимание только направлению восстановления, а трейдеров рынка облигаций больше волнует темп.

"До тех пор, пока деловая активность восстанавливается, макроэкономические данные будут неважны", – добавил Буквар.

По итогам торгов DJIA вырос на 529,95 пунктов, или 2,2%, до 24995,11 пункта. S&P 500 вырос на 36,32 пункта, или 1,2%, до 2991,77 пункта. Nasdaq Composite вырос на 15,63 пункта, или 0,2%, до 9340,22 пункта.

Инвесторы надеются, что хотя бы одна из десяти находящихся в разработке вакцин от коронавируса будет признана эффективной и выйдет на рынок. Это поможет прекратить распространение коронавируса и вернуться к привычной трудовой и общественной жизни.

В понедельник о начале испытания вакцины на добровольцах сообщила компания Novavax Inc. В гонке за разработку вакцины также участвуют такие фармацевтические компании, как Pfizer Inc. и Moderna Inc. Акции Novavax выросли на 4,5%, бумаги Moderna опустились на 16%. Акции Pfizer снизились в цене на один цент.

"Сразу несколько компаний стремятся попасть в цель", – комментирует портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. Хотя производство вакцины и ее широкое распространение среди населения займет время, рынки обрадованы самим числом разработанных экспериментальных вакцин. "Любой проблеск надежды – начало испытаний или успешный ход испытаний – уже будет радовать инвесторов", – добавил он.

Китайский центральный банк сегодня установил центральный паритет пары доллар США/юань на уровне 7,1293, минимуме с февраля 2008 года. На континентальном рынке курс юаня может отклоняться от этого уровня лишь в определенных пределах, которые Народный банк Китая устанавливает в том числе с оглядкой на предыдущие котировки. Индекс доллара WSJ опустился на 0,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 0,697% с 0,659% в пятницу.

Цены на нефть WTI в США выросли на 3,3% до 34,35 доллара за баррель.

