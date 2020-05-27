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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пневмония вместо катастрофы — Опубликованная во вторник, 26 мая, апрельская экономическая сводка Росстата подтверждает, что масштаб прямого поражения экономики РФ коронавирусной эпидемией, средствами борьбы с ней и резким снижением нефтяных цен оказался ниже прогнозов.

— Безработица звонила, но пока в пути — В апреле этого года, как подсчитал Росстат, число безработных в РФ выросло с 3,5 млн до 4,3 млн человек. Уровень безработицы при этом увеличился на 23% по сравнению с мартом этого года и составил 5,8% от экономически активного населения.

— Нефть углубляет заморозку — В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти. Предполагалось, что с июля общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.

— Россия — родина баллов — Минпромторг предлагает перейти на балльную систему оценки уровня локализации в судостроении. Теоретически это должно облегчить верфям задачу признания их продукции российской, что уже является обязательным требованием для доступа, например, к крабовым аукционам.

— Обещать не значит расплатиться — В условиях пандемии и карантинных мер злостные неплательщики по банковским кредитам, чьи долги уже выкуплены коллекторскими агентствами, готовы разговаривать со взыскателями, но стали реже сдерживать обещания по погашению займов.

— Меньше дел и больше штрафов — Контрольно-надзорным органам пока не удалось в полной мере внедрить риск-ориентированный подход, следует из ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту.

— Поддержка на квадратный метр — Если меры господдержки строительной отрасли окажутся неэффективными, объемы ввода жилья могут сократиться уже в этом году. Как отмечается в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), застройщики ожидают, что в таком случае за четыре предстоящих года объемы ввода восстановятся только до уровня 2019-го.

— Ловушка потерянного времени — Исследователи Высшей школы экономики, работы которых представлены в том числе для растянувшейся до конца мая из-за эпидемии XXI Апрельской конференции университета, пришли к парадоксальным выводам — отмечая неэффективность государства в стимулировании производительности в целом, они указали на необходимость коррекции такой политики в отношении несырьевых компаний.

— Размышления у парадного приказа — Как и предполагал “Ъ”, военный парад в честь 75-летия Победы пройдет в Москве 24 июня — соответствующий приказ министру обороны Сергею Шойгу отдал во вторник Владимир Путин. Традиционно сопровождающее парад шествие "Бессмертного полка" президент предложил провести на месяц позже — 26 июля, в День Военно-Морского Флота.

— Решено не ходить в округ да около — Во вторник, 26 мая, в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) должны были пройти парламентские слушания по обсуждению вопроса об объединении регионов и определению дня референдума. Однако утром стало известно, что слушания отменены. Позднее врио глав обоих регионов заявили, что сначала предстоит разработать программу их экономического развития.

— Протест вошел в отчет — Совет Европы (СЕ) опубликовал план действий России по исполнению вынесенных ранее постановлений ЕСПЧ, связанных с запретом или отказом властей согласовать уличные протестные акции. В нем сообщается о решении 23 резонансных "кейсов о митингах" и внедрении в МВД методичек, запрещающих разгоны мирных протестов.

— Свидетели слабоумия — Главный ставленник Демократической партии США и основной конкурент нынешнего хозяина Белого дома — бывший вице-президент Джо Байден — впервые после долгой самоизоляции появился на публике. Политик возложил венок к мемориалу павшим воинам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

— ФСБ добывала дела из золота — Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области. По версии следствия, для улучшения показателей своей работы они подбрасывали подозреваемым килограммы золота и серебра; похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний.

— Сергей Лавров рассуждал биологически — Сотрудничество в области биологической безопасности стало одной из ключевых тем прошедшего во вторник видеосовещания министров иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Три государства—члена этого блока располагают биолабораториями, оснащение которых финансировалось США.

— Элита поселкового типа — Значительный рост спроса на загородную недвижимость привлек к этому сегменту внимание девелоперов: интерес к разработке концепций новых поселков за минувшие два месяца ожил.

— ОАО РЖД разворачивает инвестпрограмму на восток — ОАО РЖД сверстало сокращенную на 200 млрд руб. инвестпрограмму на 2020 год. Согласно документу, увеличится финансирование строек, связанных с Восточным полигоном,— в частности, на БАМ и Транссиб дадут почти вдвое больше денег, чем предполагалось ранее.

— Ломбарды изолировали от денег — ЦБ рекомендовал ломбардам не взимать пени и штрафы и не начислять проценты, если они не могут обеспечить в срок погашение займа со своей стороны. Учитывая, что многие ломбарды работают только с наличными, а те, кто арендовал помещения в торговых центрах, лишены возможности личного контакта с клиентами, эта проблема весьма актуальна.

— Клиентам Сбербанка избрали меру подключения — На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП). В результате количество физических лиц, подключенных к сервису, вырастет многократно.

— "Юлмарт" накопил долги — Суд начал процедуру банкротства операционной структуры некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт". Претензии контрагентов к ней приблизились к 1 млрд руб., половина из них — обязательства перед дистрибуторами. Хотя "Юлмарт" практически закрыт, корпоративный конфликт, из-за которого случился крах компании, до сих пор не урегулирован.

— "Дефицита быть не должно" — Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов о ситуации со средствами защиты в России.

— Сотовые операторы выходят на плато — МТС первой из сотовых компаний официально пересмотрела прогноз на год с учетом пандемии, допуская остановку роста выручки. Конкуренты тоже ждут замедления роста и снижения продаж сим-карт, в том числе из-за сокращения числа мигрантов.

— Девелопмент в тепличных условиях — У крупного производителя тепличных овощей — основанного более 40 лет агрокомбината "Московский" появился новый совладелец. Около 35% компании получила структура, связанная с девелоперской группой "Абсолют".

— "Эльбрус" станет базой "Горыныча" — На основе компьютеров "Эльбрус" планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом "Горыныч" стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе. Их планируется предлагать школам и вузам, на объекты критической инфраструктуры. Производить станции будет бывший поставщик "Воентелекома" Минобороны Информационная внедренческая компания (ИВК).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— День в день — Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду Победы — он состоится 24 июня. Марш "Бессмертного полка" пройдет 26 июля. Об этом президент РФ заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поручив обеспечить строжайший режим безопасности.

— Рассчитайтесь — Правительство РФ поддержало законопроект, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

— Охота на вирус — Гонка за вакциной против коронавируса, судя по заявлениям многих разработчиков, близится к финишу. Некоторые объявили, что начаты испытания на добровольцах и в конце лета уже можно приступить к вакцинации. Правда, многие ученые считают, что такие выводы поспешны.

— H2O — друг и враг — Сколько регионов остается подтопленными сейчас и хватит ли воды населению и АПК летом. Об этом "РГ" рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

— Документ на ум — Из-за режима самоизоляции, спровоцированного пандемией коронавируса, Роспатент был вынужден перейти на цифровой формат работы. О том, как удается справляться с нагрузкой, в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

— Каждому дому, Каждой семье — Помочь каждой семье, пострадавшей от паводков и природных пожаров, поручил Владимир Путин на специальном совещании, которое он провел в режиме видеоконференции. Нельзя за борьбой с коронавирусом забывать об этом, считает он.

— Студентов — в школу — Студентам педагогических вузов могут разрешить преподавать в школах до получения диплома. Такой законопроект Госдума рассмотрит 27 мая. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, почему такой документ важен.

— Запрос на метры — Объемы строительства в регионах в рамках нацпроектов и федеральных целевых программ должны быть сохранены, заявил Михаил Мишустин. Этого требуют запросы людей на комфортное, доступное жилье, хорошие дороги и развитую инфраструктуру.

— Неотложные меры для преодоления кризиса — На прошлой неделе Государственная Дума приняла закон, который включает в себя комплекс неотложных мер, направленных на поддержку экономики и преодоление последствий коронавируса.

— Защита на связи — Из-за режима самоизоляции заключенным могут разрешить встречи с адвокатами в дистанционном режиме. Соответствующий законопроект подготовила ФСИН. Закон гарантирует право на конфиденциальное общение: каналы связи будут полностью защищены от посторонних глаз.

— Формула лидерства — Для того, чтобы "Единая Россия" выиграла выборы в 2021 году, партия должна ответить на самые главные запросы: в частности, речь идет о реализации антикризисных мер. Насколько ЕР готова к этой работе, наглядно показали события последних месяцев.

— Стереть из памяти — Все данные по цифровым пропускам будут удалены после окончания режима самоизоляции. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев. "Мы сразу декларировали, что цифровые пропуска будут временной мерой", — отметил он.

— Судите на здоровье — В региональных судах увеличилось количество судебных процессов. При этом судебные заседания проходят с соблюдением санитарных норм, а допуск в суды во многих регионах по-прежнему ограничен.

— Отдача от вложений — С 1 августа россиянам пересчитают размер накопительных пенсий. Как сообщил Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян, перерасчет будет автоматическим.

— Подъемные механизмы — Ведущая авиакомпания Германии Lufthansa получит от властей страны масштабную финансовую помощь и впервые с 1997 года станет частично государственной. Правительство выкупит 20% акций за 0,3 млрд евро и получит два места в наблюдательном совете группы.

— 300 евро за мусор — Во Франции на улицах скапливается огромное количество выброшенных медицинских масок и перчаток. В Париже они встречаются чуть ли ни на каждом шагу и представляют собой серьезную угрозу для муниципальных служащих, занимающихся уборкой.

— "Единица" позволяет — Во вторник, 26 мая, в Приморье впервые с момента начала пандемии коронавируса количество выздоровевших превысило количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, причем сразу в два с лишним раза — 40 человек против 89.

— Поединок с вирусом — Во вторник, 26 мая, столица поставила рекорд по выписке из стационаров выздоровевших от коронавируса: домой после лечения отправились сразу 8033 пациента. Успешное лечение опасного вируса характерно в Москве практически всю вторую половину мая — выписанных в эти дни становится все больше.

— В "Москва-Сити" открылся магазин, где товар оплачивается автоматически — В Московском международном деловом центре "Москва-Сити" (Пресненская набережная, 12) открылся круглосуточный супермаркет, в котором нет кассовых аппаратов, продавцов, охранников и очередей, а покупатели чувствуют себя как дома.

— Опасные адреса — Страны ЕС начинают постепенно восстанавливать авиасообщение и ждать туристов из третьих стран, однако российские власти призывают граждан не спешить с зарубежными поездками. Какие курорты могут оказаться "ловушками" для туристов, выяснила "РГ".

— На выход! — В Чехии вступили в силу правила, значительно смягчающие прежние карантинные меры. С понедельника ресторанам разрешено открыть для посетителей внутренние помещения, а отелям — принимать постояльцев.

— Стоп машина — Американские компании по аренде автомобилей, столкнувшись с серьезными экономическими трудностями в период пандемии коронавируса, начали продавать свои гигантские автопарки. Российский рынок ждет тот же сценарий, выяснила "РГ".

— Вакуум и самоуверенность — За три с половиной года президентства Дональд Трамп наконец сформировал целостный кабинет единомышленников в сфере национальной безопасности. Теперь его окружают люди лояльные и исполнительные, разделяющие взгляды президента либо как минимум не противоречащие им.

— Зерно прольется новой нефтью — Коронакризис не повлиял на российский сельскохозяйственный сектор, напротив, АПК набирает обороты и имеет все шансы закрепиться на мировом рынке. Что нужно учесть российским аграриям и почему важно сейчас наладить экспорт, — в материале "РГ".

— Шок как двигатель агропрогресса — По некоторым видам сельхозпродукции РФ достигла почти 100-процентной самообеспеченности, поэтому сейчас важно наладить экспорт, уверена сотрудник НИУ ВШЭ Наталия Карлова. О том, что нужно российскому АПК на данном этапе, она рассказала "РГ".

— Экспорт как по маслу — РФ смогла обеспечить себя основными продуктами питания и пройти коронакризис проще, чем другие страны. По оценке экспертов, в этом году экспорт сельхозпродукции превысит плановый и сделает российскую продукцию более популярной на мировом рынке.

— Кредиты взяли в оборот — В этом году из-за вируса российским аграриям выделили дополнительно более чем 2 млрд рублей на льготные "короткие" кредиты. Но и этого оказалось мало.

— Дело в технике — Сельхозмашиностроителям на совещании у президента 20 мая удалось получить, пожалуй, самую большую поддержку. Общая прибавка по субсидиям на оборудование для АПК и пищевой промышленности составит 10,5 млрд рублей.

— Сойдемся на своих — Сельское хозяйство на протяжении нескольких лет демонстрирует уверенный рост и сможет дать импульс российской экономике после пандемии коронавируса, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Тур на экватор — Кенозерский нацпарк и "Онежское Поморье" до 30 июня будут работать в особом режиме: то есть только для жителей Архангельской области. Но если ситуация позволит, уже этим летом в заповедные места смогут приехать гости из других регионов.

— Паруса в тумане — Судьба "Алых парусов" должна решиться к концу недели, когда станет известно, в каком режиме будет жить Петербург в первый летний месяц. Несмотря на это, продажа билетов на праздник уже идет.

— За особые условия — В Самарской области сотрудники домов ребенка получат доплаты из регионального бюджета — выделено 18,9 миллиона рублей.

— Кино от всей души — Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой стартовал в онлайн-формате.

— Падали краны, летали крыши — Разбушевавшаяся стихия обрушилась на уральский регион вечером в понедельник. Шквалистый ветер скоростью до 28 метров в секунду с ливнем и грозами вырывал с корнем деревья, срывал обшивку крыш, валил заборы и переворачивал остановки.

— Десять секунд в воздухе — 26 мая утром в Анадырском районе Чукотского автономного округа упал военно-транспортный вертолет Ми-8, принадлежащий Воздушно-космическим силам России. Выжить не удалось ни одному из четырех человек, находившихся на борту.

— Госпиталь в горах — Представители Минобороны России могут доложить о готовности к приему больных коронавирусом полевого многопрофильного госпиталя в горном дагестанском поселке Ботлих. Эту мобильную лечебницу на 100 койко-мест военные вслед за аналогичным объектом в городе Буйнакск развернули в республике в рекордно короткий срок — за сутки.

— Нечаянный квартет — Россия отмечает двухсотлетие открытия Антарктиды русскими моряками четырьмя экспедициями к Белому континенту. Две из них уже успешно завершились, и их результаты доказывают, что наша страна не утратила своих возможностей в Мировом океане.

— Космос получил прибавление — Прямо скажем, астрономам невероятно повезло. Ведь ими в далеком космосе уже открыты тысячи самых разных планет. Но чтобы присутствовать при акте рождения — это почти фантастика!

— Сквозной невидимка — Созданная группой российских и итальянских ученых технология невидимости лишена многих недостатков, которые имеются у знаменитой стелс-маскировки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Табор уходит: огонь уничтожил цыганский поселок под Самарой — Крупный пожар в Волжском районе Самарской области оставил без крова более 100 цыган-котляров, живущих в поселке Яицкое. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Подробности происшествия и анализ причин — в материале "Известиям".

— Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы — Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили "Известия". Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места. При этом ведомство подчеркивает: о возможности разработки системы можно будет думать только после того, как об этом договорятся представители профсоюзов и работодателей.

— Симптомы потепления: с чем связан рост заболеваемости в Сибири и Забайкалье — Ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, плато пандемии успешно пройдено. Во вторник, 26 мая, стало известно, что число выздоровевших (12 331 человек) от коронавируса значительно превысило число заболевших (8915 человек) — показатель стал максимальным с начала распространения заболевания в России. Более половины российских регионов готовы к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

— Без СМС, с авторизацией: банки внедряют аналог цифровой подписи для переводов — Банки нашли способ обезопасить деньги клиентов от хищений через перехват СМС, push-уведомлений и подмену SIM-карты. Кредитные организации переводят пользователей на подтверждение операций с помощью упрощенной электронной подписи, которая хранится в смартфоне. Для ограниченного круга клиентов и операций эту функцию уже внедрил ряд крупных банков. Полномасштабно ее запустил МКБ в мае 2020-го.

— Исход из Поднебесной: сократилось количество покупок россиян в Китае — Россияне теряют интерес к китайским товарам. Уже по итогам 2019 года количество посылок с покупками из иностранных интернет-магазинов сократилось на 7,1% — в том числе снизился объем заказов из КНР в натуральном выражении, а именно они составляют основу трансграничного рынка e-commerce в России.

— Взять внаймы: в СФ предложили доплачивать бизнесу за устройство новых работников — В Совете Федерации предложили ежемесячно выплачивать бизнесу из бюджета по 18 тыс. рублей за каждого нового сотрудника, выдавать 100 тыс. самозанятым на открытие своего дела, просубсидировать корпоративные программы переквалификации из расчета 20 тыс. рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.

— Король на границе: как COVID-19 повлиял на вложения ради гражданства — На фоне коронавируса и экономической неопределенности в мире отнюдь не упал спрос на программы "инвестиции в обмен на гражданство". Напротив, нынешний кризис упрочил желание состоятельных людей иметь запасной аэродром на случай новых потрясений. Так, в управлении по вопросам инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис нагрузка еще в апреле выросла на 20% по сравнению с предыдущими месяцами года.

— Ехал к грекам: Афины готовы пускать в страну россиян — Греция намерена возобновить международный туризм с 1 июля этого года. По словам местных политиков, уровень заражения COVID-19 в стране — один из рекордно низких в Европе. Как заявили "Известиям" в Греческой национальной туристической организации, Афины не сомневаются: Греция станет одним из первых государств, с которым РФ восстановит авиасообщение.

— Эмбарго на ветер: Турция организовала "воздушный мост" в Ливию — С начала недели турецкие ВВС открыто организовали "воздушный мост" из Стамбула в Ливию. Военно-транспортные самолеты совершают несколько рейсов в день на аэродромы, подконтрольные правительству национального согласия (ПНС). Лояльные ему силы объявили о намерении со среды, 27 мая, начать новое крупномасштабное наступление на армию Халифы Хафтара.

— Дисконт за службу: орденоносцы получат антивирусные скидки — Российские военнослужащие получат новые льготы. С июня всем имеющим государственные награды солдатам и офицерам, а также членам их семей будут положены скидки в размере от 5% до 7% в супермаркетах "Дикси". Как заявили в Минобороны, акция позволит поддержать семьи военных в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

— ЗОЖ во спасение: ожирение и курение ускоряют развитие СОVID-19 — Ожирение, курение и загрязнение воздуха — связанные факторы риска, которые увеличивают количество "входных ворот" для SARS-CoV-2. К такому выводу пришли турецкие исследователи. По их мнению, все эти негативные явления усиливают выработку фермента ACE2, через который патоген проникает в клетки инфицированного человека.