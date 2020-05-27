МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Продажи двухколесных велосипедов с 1 по 24 мая выросли в России в 60 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за влияния коронавируса и общего увеличения числа онлайн-покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

"Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликов привело к всплеску покупок спортивного инвентаря в интернет-магазине. По данным аналитической службы Wildberries, россияне приобрели с 1 по 24 мая 2020 года в 6 раз больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали в компании.

В частности, продажи двухколесных велосипедов выросли в 60 раз, скейтбордов — в 10 раз, роликов — в 8 раз, самокатов — в 6,5 раза, трехколесных велосипедов для детей — в 6 раз. Спрос на велосипедные звонки и велоинструменты вырос в 9 раз, на велозамки — в 7 раз.

Помимо этого, аналитики компании отметили рост продаж скакалок в 10 раз, ракеток для тенниса, бадминтона и пинг-понга — в 7 раз, мячей для командных видов спорта и спортивных насосов — в 5 раз. "Спрос на радиоуправляемые игрушки для активного отдыха на улице и природе – вертолеты, танки, машины и катера − вырос в 5 раз, а на спортивные игровые наборы – в 6 раз год к году", — добавили в компании.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран — Россию, Польшу, Словакию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.