МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 338, до 370 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 40,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 370 680 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 140, Подмосковье — 793, в Санкт-Петербурге — 387.

Также выявлены новые случаи в Свердловской области — 235, в Нижегородской области — 231 человек, в Ростовской области — 203.

За сутки в РФ выписаны 11 079 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 142 208 человек.

В России за сутки умерли 161 человек с COVID-19, за все время скончались 3 968, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.