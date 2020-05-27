МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничительных мер во внутреннем туризме, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета. С 1 июня правительство системно начнет снимать ограничения в этой сфере.

"Самый желанный россиянами вариант — отдых на теплом море. За него проголосовали 61% респондентов. Не менее популярными ответами стали нетронутая природа России (38% опрошенных) и посещение новых городов (29%). Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших", — говорится в результатах.

Всего в исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Респондентам предлагалась выбрать несколько вариантов ответа.