МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минтруд готов рассмотреть консолидированное предложение со стороны работодателей и профсоюзов по вопросу о страховании от безработицы, когда оно поступит, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год сообщила, что Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы, если Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению.

"Консолидированной позиции РСПП и ФНПР по указанному вопросу в Минтруд не поступало. В международной практике есть разные примеры решения этого вопроса. В нашей стране механизм страхования от безработицы за счет отчислений не предусмотрен. Когда представителями социального партнерства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение", — отметили в Минтруде.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев предложили перейти на систему страхования от безработицы. Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице: пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты — федеральный бюджет, и не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.

В ФНПР поддержали предложение о переходе к страхованию от безработицы, отметив, что оно могло бы повысить пособия по безработице в условиях пандемии. По словам заместителя председателя ФНПР Александра Шершукова, в стране уже создавался фонд страхования от безработицы, но был ликвидирован.