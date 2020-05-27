МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рынок дополнительного образования в России в первом квартале 2020 года вырос на 20% и на фоне самоизоляции продолжает свой рост, подсчитали аналитики Qiwi, изучив данные платежных каналов сервиса.

"Ожидается, что в первом полугодии 2020 года рынок продолжит расти. В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, внедренным в России, количество детей и взрослых, занявшихся дополнительным образованием, увеличивается. Так, по подсчетам Qiwi, в первом квартале 2020 года оборот в категории дополнительного образования вырос на 20% в сравнении с результатами первого квартала прошлого года", — говорится в пресс-релизе компании.

В период майских праздников 2020 года количество транзакций по категории образования превысило майские результаты прошлого года в 2,5 раза за счет роста покупок онлайн-курсов.

Наиболее активными по покупкам образовательных курсов регионами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Самарская области. Лидерами по самому высокому чеку стали Москва (453 825 рублей), Санкт-Петербург (135 640 рублей), Краснодарский Край (62 016 рублей), Новосибирская область (64 000 рублей) и Саратовская область (67 988 рублей).

"Самыми популярными направлениями обучения для взрослых стали изучение языка, тренинги по продажам, созданию бизнеса и личностному росту, а для детей – иностранные языки и курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА для школьников. При этом все больше людей выбирает онлайн-форматы для обучения. Это неудивительно: онлайн-формат закрывает такие проблемы, как нехватка времени и необходимость подстраиваться под различные расписания, а также дает возможность отслеживать свой прогресс", — отметила директор по развитию массовых сервисов Qiwi Виктория Кияченко.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.