СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" включено в план приватизации на 2020 год, соответствующие решение принято на сессии крымского парламента в среду.

Правительство России распоряжением в феврале прошлого года передало объединение "Массандра" из ведения управления делами президента РФ в государственную собственность Крыма. Глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что "Массандру" планируют приватизировать.

"Изложить в новой редакции в связи с дополнением плана приватизации на 2020 год Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (Ялта, пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, д.9), которое относится к ведению министерства сельского хозяйства Республики Крым", — говорится в пояснительной записке к постановлению о внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2020 год.

В документе говорится, что план приватизации на 2020 год дополнен винзаводом "Массандра" с балансовой стоимостью основных средств предприятия 627,4 миллиона рублей на основании поручения главы республики.

"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.