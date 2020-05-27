МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Прокуратура уличила в нарушениях мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве сервис такси премиум-класса, сообщила журналистам пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о сервисе для заказа премиальных авто Wheely.

Согласно указу мэра, таксисты обязаны возить граждан только при предъявлении ими спецпропусков, также компании обязаны предоставлять сведения в ГИС "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы". По словам Нефедовой, "один из столичных сервисов такси продолжил работу, не представив соответствующую информацию в контрольные органы, что может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе, ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу".

"Мещанская межрайонная прокуратура внесла руководителю организации представление об их незамедлительном устранении. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль", — также говорится в релизе.