МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), требовавшего от лица разорившегося два года назад "ОФК банка" признать банкротом старейшего производителя водки АО "Московский завод "Кристалл", следует из опубликованного определения суда.

В судебном акте говорится, что требования банка к должнику основывались на двух неисполненных договорах кредитной линии, заключенных в 2017 году. Однако задолженность по этим договорам была предметом рассмотрения в параллельном судебном споре, и там стороны заключили мировое соглашение.

"Учитывая наличие заключенного между сторонами мирового соглашения по исполнению кредитных договоров… суд приходит к выводу о признании необоснованным заявления о признании должника банкротом", — говорится в определении суда.

Столичный арбитражный суд 19 марта утвердил мировое соглашение в деле по иску "ОФК банка" в лице АСВ к "Кристаллу" и его дочернему ООО "Кристалл-Спирт". Ответчики признали свою задолженность перед банком в общем размере около 865 миллионов рублей и обязались выплатить до 31 декабря 2021 года 597 миллионов рублей основного долга и процентов по двум кредитам. В таком случае неустойки истец им простит.

Московский завод "Кристалл" — одно из старейших алкогольных предприятий Москвы, он основан в 1901 году как "Московский казенный винный склад № 1". Сейчас производство продукции завода осуществляется на производственной площадке "Корыстово" в Каширском районе Московской области. Среди брендов завода — водка "Путинка", "Казенка", Drova, "Завалинка", "Привет".

ЦБ в апреле 2018 года отозвал у банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК банк") лицензию. Как сообщал регулятор, одной из причин возникновения его финансовой неустойчивости явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед банком. По величине активов, согласно данным ЦБ, до отзыва лицензии занимал 127-е место в РФ. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года признал его банкротом. ЦБ спустя месяц оценивал "дыру" в капитале банка в 21,9 миллиарда рублей.