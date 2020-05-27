ЖЕНЕВА, 27 мая — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Каждый пятый молодой человек потерял работу из-за пандемии COVID-19, а у тех, кто продолжил работать, занятость сократилась на 23%, говорится в исследовании, опубликованном Международной организацией труда в среду.

Согласно четвертому изданию мониторинга МОТ ситуации с занятостью в мире в период COVID-19, последствия пандемии с начала февраля привели к резкому и значительному росту безработицы среди молодежи. При этом девушки пострадали больше мужчин.

Пандемия привела к тому, что молодые люди не только теряют работу, нарушается их образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются серьезные препятствия для тех, кто только выходит на рынок труда или переходит с одной работы на другую.

По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составлял 13,6% и уже превышал аналогичный показатель для любой другой группы. В мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки. Те молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые работают по найму, также чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу, работают в неформальном секторе или в качестве трудящихся-мигрантов, что делает их уязвимыми с точки зрения занятости.

"Экономический кризис из-за COVID-19 наносит молодежи, особенно женщинам, удар сильнее и быстрее, чем любой другой группе. Если мы не примем значительных и незамедлительных мер по улучшению их положения, то наследие вируса может оказаться с нами на десятилетия. Если талант и энергия молодежи будут отодвинуты на второй план из-за отсутствия возможностей или навыков, это навредит всему нашему будущему и усложнит восстановление лучшей экономики в период после COVID-19", — прокомментировал документ генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Эксперты МОТ призывают к принятию срочных, широкомасштабных и целенаправленных политических мер для поддержания молодежи, в частности, программ, которые гарантировали бы их занятость и обучение.