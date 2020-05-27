МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила более 3,4 тысячи штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки его к цифровому пропуску, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", — рассказал Ликсутов.

Он отметил, что автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его скорректировать. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Весь процесс занимает не более 5 минут, пояснил он.

На период самоизоляции из-за коронавируса в Москве нельзя передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска. Номер машины должен быть привязан к пропуску. Проверить его действительность можно через mos.ru, приложения "Московский транспорт" или "Помощник Москвы", а также чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram.